Футбольные федерации европейских стран грозят выходом из ФИФА

В качестве последней меры в борьбе со спорными планами нынешнего руководства Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) ряд футбольных федераций европейских стран заявили о возможном выходе из FIFA. Об этом в среду, 20 октября, сообщает агентство dpa по результатам переговоров главы FIFA Джанни Инфантино c руководителями европейского футбола.

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею Инфантино о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле (сейчас турнир проводиться раз в четыре года – Ред.). В частности глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал подобные планы "фатальной ошибкой", которая в состоянии разрушить "экосистему современного футбола". В свою очередь глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) Александер Чеферин пригрозил бойкотом подобного турнира.