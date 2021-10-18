И российские компании пожелали восстанавливать Карабах

"Участие российских компаний в выставке очень важно. Здесь представлен очень большой спектр компаний из различных частей Российской Федерации. Я как посол очень удовлетворен таким широким участием российских компаний в выставке в Азербайджане", - сказал российский дипломат, которого цитирует Sputnik Азербайджан.

Москва заинтересована в участии российских компаний в восстановлении Карабах а. Об этом заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников на международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабах а" (Rebuild Karabakh 2021), стартовавшей в Баку.

Бочарников отметил, что на поддержку стендов и компаний, которые на них представлены, работают сейчас российское торговое представительство и представительство российского экспортного центра.

"То, что я увидел на этой выставке, вселяет серьезные надежды. Я думаю, что при той серьезной работе, которая проводится сейчас по восстановлению Карабаха, российское участие может оказаться в этом существенным. Учитывая опыт российских компаний в различных строительных отраслях. Мы заинтересованы в том, чтобы российские компании участвовали в восстановлении Карабаха", - подчеркнул он.

Недавно в Азербайджане побывала большая российская бизнес-миссия. Ожидается, что еще одна такая миссия посетит страну в ноябре, сообщил российский посол.