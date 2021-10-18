Депутат Гулиев предложил мужчинам оплачивать домашнюю работу своих жен

В различных сферах жизни мы наблюдаем насилие в отношении женщин, заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на конференции «Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин».

Гулиев отметил, что, по данным ВОЗ, одна из трех женщин в мире подвергается насилию либо дома, либо на работе. «Сегодня неработающие женщины составляют 57,5%. Несмотря на это, число женщин в трудоспособном возрасте превышает данный показатель среди мужчин. Основная дискриминация здесь заключается в том, что женский труд не ценится, как мужской. Такова ситуация во всем мире. В Азербайджане женский труд ценится меньше, чем мужской. Основа этого - экономическая свобода. Если не будет экономической свободы, мы не сможем обеспечить и социальную свободу», - сказал депутат, его слова приводит АПА.

По его словам, 77% неоплачиваемых часов работы по дому, связанных с уходом за членами семьи, приходится на женщин: «Этот труд должен оплачивать мужчина. Потому что, если в доме нет женщины, мужчина должен нанять кого-то для домашней работы».