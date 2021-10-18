Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 13:50

О еще одной поразительной особенности гранатов, обладающих, как известно, уникальными целебными свойствами, поведали миру итальянские и немецкие ученые. Как выяснилось в ходе недавних научных исследований и наблюдений, наличие в гранатах биологически активных соединений, их противовирусные свойства, а также способность укреплять иммунную систему человеческого организма весьма эффективны в борьбе с вирусом COVID-19. Таким образом, гранат, являющийся, как известно, символом Азербайджана, в очередной раз подтвердил свою репутацию чуда-продукта. О традициях выращивания этого фрукта в нашей стране, о том, как азербайджанские гранаты завоевали мировую славу, о достижениях и проблемах в производстве этого чудо-продукта haqqin.az рассказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната (ААПЭГ) Фархад Гарашов.



- Вашему объединению скоро исполнится пять лет. С чего все началось? - С решения президента Ильхама Алиева создать в сфере сельскохозяйственного производства отраслевые бизнес-ассоциации. Именно тогда, в 2016 году, была учреждена Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната, объединяющая в настоящее время по всем стране более 400 фермеров. С самого начала деятельности наша Ассоциация работает в тесном контакте с государственными структурами. В частности, по агротехническим вопросам - с министерством сельского хозяйства, по вопросам выхода на внешние рынки под брендом "Made in Azerbaijan" - с институтами Министерства экономики и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентством по развитию малого и среднего бизнеса... В результате ААПЭГ представляет собой сегодня эффективно действующую, транспарентную площадку, которая регулирует вопросы взаимодействия государства и фермеров. Ассоциация также активно участвует в работе нескольких общественных Советов, созданных при госучреждениях. Уже несколько лет, будучи главой ААПЭГ, я руковожу общественным Советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), недавно был избран секретарем общественного Совета при Министерстве экономики, кроме того, я являюсь членом Общественного совета при Агентстве безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики AQTA). Участие в общественных Советах позволяет нам лучше понимать проблемы предпринимателей и обеспечивать участие общества в налаживании продуктивного и честного партнерства между государственными структурами и частным сектором. - В современной мире гранат буквально на наших глазах становится стратегическом продуктом Азербайджанской Республики. Чем Вы это объясняете? - Особенностями культурно-исторических традиций нашего народа, той ролью, которую в национальном сознании азербайджанцев веками играло выращивание этого прекрасного и благородного продукта. Гранат, как символ красоты, гармонии и единства азербайджанского народа – это очень точный и правильный образ. И не только с социально-психологической, но и с маркетинговой точки зрения. Гранат неизменно украшает работы знаменитых мастеров азербайджанского изобразительного искусства, является одним из наиболее ярких символов азербайджанской сувенирной продукции, используется в качестве узнаваемого логотипа в проведении большинства крупнейших международных спортивных состязаний, проходящих в Баку… Свою лепту в популяризацию граната, как национального бренда республики, вносит и наша Ассоциация, которая уже провела шесть крупных социально-культурных мероприятий – выставки картин, демонстрацию скульптур, фотоконкурсы, посвященные азербайджанскому гранату…

- Какой была ситуация в сфере азербайджанского гранатоводства в период создания ААПЭГ? - Если в 2016 году в Азербайджане производилось 150 тысяч тонн гранатов, то уже в 2020 году эта цифра возросла до 182 тысяч тонн. Примерно такая же прогрессия и в цифрах внешней торговли: в 2016 году экспорт гранатов принес республике порядка 9–10 миллионов долларов, а уже в 2020 продажи на рынки России, Украины и стран СНГ составили 24 миллиона долларов. На российском рынке нашим основным конкурентом является братская Турция. На вид турецкие гранаты и в самом деле почти ничем не отличаются от азербайджанских. Но во всем, что касается вкуса, нашим сортам нет равных в мире. Все ведущие специалисты, а также крупные торговые компании в один голос отмечают уникальные вкусовые качества азербайджанских гранатов. В свою очередь, наша Ассоциация активно поддерживает интерес к этом продукту, участвуя при поддержке АЗПРОМО, в работе многих международных сельскохозяйственных выставок. К сожалению, полностью удовлетворить спрос крупных зарубежных компаний, заинтересованных в импорте наших гранатов, мы не можем. Увы, для выхода на должный уровень экспорта мало иметь только качественный продукт. Необходимы еще международная сертификация, упаковка, соответствующая современным стандартам, не говоря уже о вопросах, связанных с финансированием. К примеру, доставка гранатов в Российскую Федерацию, их дальнейшее распределение по торговым сетям, а также последующие выплаты за полученный продукт занимают от 30 до 60 дней. Фермеров такой порядок устраивает – предприятия, экспортирующие гранаты, платят за их продукт, что называется, на месте. Но это не устраивает самих экспортеров, теряющих при такой системе оплаты часть прибыли. Наша Ассоциация рассчитывает решить эту проблему за счет создания широкой сети фермерских кооперативов… - А что у нас с выходом на европейский рынок? Сможем забросать Европу азербайджанскими гранатами? - На самом высоком государственном уровне перед нашей Ассоциацией поставлена задача пробиться на один из самых богатых и перспективных мировых рынков – в Европейский Союз. Во время Международной сельскохозяйственной выставки «Caspian Agro-2018» я выступал с докладом о проделанной нами работе по развитию гранатоводства. После чего президент Азербайджана возложил на ААПЭГ ответственную задачу - ощутимо повысить экспортный потенциал азербайджанских гранатов. Чем мы и занимаемся в настоящее время, благо для реализации задачи, поставленной президентом, у нас есть все условия. Как известно, гранаты в Европе – продукт достаточно дорогой, и я уверен, что сочетание высокого качества и сбалансированной рыночной цены наших гранатов получит признание европейских потребителей. На сегодняшний день уже налажен экспорт в Польшу, где торговое представительство Азербайджана в Варшаве занимается продвижением гранатового сока, вин, наршараба и других продуктов под брендом "Made in Azerbaijan" в страны Центральной Европы. В нынешнем году была также достигнута договоренность об экспорте азербайджанских гранатов в восточном направлении - в Казахстан и Катар. Что же касается полномасштабного присутствия на рынках Евросоюза, то нам еще предстоит решить комплекс вопросов, в основе которого – полное соответствие сертификации, хранения, логистики, маркировки и упаковки нашего продукта европейскими стандартам. К примеру, существующие в ЕС стандарты качества требуют от азербайджанских фермеров использовать только те удобрения, которые соответствуют европейским сертификатам. В настоящее время такие документы есть лишь у ограниченного числа наших фермеров, да и то, их действие ограничено одним годом. По нашим расчетам, если увеличить базовую часть государственных субсидий и решить вопросы обеспечения фермеров саженцами, восстановления генома ряда сортов и прочие вопросы, азербайджанский гранат обязательно выйдет на новый экспортный уровень.

- Что конкретно делает ваша Ассоциация для покорения европейского рынка? - В вопросе повышения экспорта и выхода на новые рынки у нас есть обоснованная стратегия, для реализации которой необходимо предпринять определенные шаги по поддержке отечественных фермеров. В первую очередь, речь идет об увеличении финансирования фермерских хозяйств, а также о налаживании процесса повышения знаний и навыков фермеров в сфере агротехники. В этом направлении ААПЭГ сотрудничает с зарубежными партнерами и международными организациями. Так, при поддержке посольства Израиля в Баку, специалисты этой страны провели тренинги для фермеров в Гейчае и других регионах. Членам нашей Ассоциации помогает USAİD. Кроме того, мы стали победителями грантового проекта бакинского офиса ЕС по модернизации производства и повышения качества в сфере гранатоводства. Этот проект предусматривает материальную помощь при внедрении инновационных методов на площади от одного до пяти гектаров земли в семи районах страны, цель которого - увеличение урожайности. Кроме того хорошим подспорьем в работе фермеров стали принятые президентом Ильхамом Алиевым постановления о реформировании системы сельского хозяйства. К примеру, повышение Министерством сельского хозяйства базовой части субсидий для фермеров. Если раньше они получали 50 манатов, то теперь в первые четыре года с начала выращивания этой культуры, они получают 800 манатов, а в последующие годы - по 240 манатов субсидий. Другое важное подспорье государства - единоразовая субсидия в размере пяти тысяч манатов при использовании под производство, так называемой, деградированной земли. В то же время, для повышения общей эффективности производства гранатов было бы желательно увеличить субсидии и выдавать единоразовую помощь всем без исключения производителям, занимающимся гранатоводством. У нас есть немало успешных фермеров, достигших урожайности на уровне мировых экспортеров гранатов, таких, как Турция, Индия, Марокко, Иран, Израиль и даже США, где в Калифорнии с одного гектара собирают от 20 до 40 тонн гранатов. Однако в целом общая производительность в Азербайджане сильно уступает, составляя порядка 7-8 тонн с гектара. В сравнении с цифрами конкурентов на мировом рынке, это – очень слабый показатель. Даже при том, что у азербайджанских гранатов, благодаря освобождению этой отрасли сельского хозяйства от налогов, довольно низкая себестоимость. Сама по себе низкая урожайность во многом связана с проблемами обеспечения частных хозяйств водой, с которыми в прошлом году столкнулись фермеры в Миль-Муганском и предгорном Аран-Ширванском регионах. Дело в том, что на плечах большинства азербайджанских фермеров висят финансовые обязательства перед банками, Фондом развития предпринимательства, лизинговыми компаниями и др. И когда они сталкиваются с препятствиями по обеспечению водой для полива, то разу же оказываются перед угрозой финансового краха, поскольку дефицит воды для орошения полей – это реальная угроза всему урожаю. В прошлом году мы докладывали правительству о недопустимости сооружения искусственных преград на пути оросительных систем, подпитывающих гранатовые хозяйства. Да и в этом году было немало случаев, когда подача воды на поля фермеров искусственно прерывалась. Другая причина низкой урожайности – это дефицит площадей под гранатовые кусты. По официальным данным, под них сегодня выделены 23 тысячи гектаров земли без учета приусадебных участков. Выращиванием гранатов занимаются фермеры в Гаджигабуле, Саатлах, Сабирабаде, Кюрдамире, Ширване, Ахсу, Имишлах, Бейлагане, Гейчае, Агдаше и др. Победа азербайджанской армии в 44-дневной войне и освобождение захваченных земель создает мощный мотивационный импульс для возрождения на освобожденных районах традиционного гранатоводства. К примеру, еще во времена СССР агдамский сорт граната был широко известен во многих советских республиках. Понятно, что за тридцать лет оккупации враг довел наши земли до ужасающего состояния. Но мы, все-таки, надеемся, что сможем восстановить гранатоводство в Агдаме, Зангелане, Джабраиле и предгорных территориях Губадлы, для чего готовы использовать не только уже имеющийся опыт гранатоводства, но и привлечь к этому процессу иностранных инвесторов.