В НАТО против Турции затеяли заговор?

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели обвинил группу членов НАТО в создании альянсов против Турции, передает Hürriyet.

По его словам, Греция, создавая альянсы в Эгейском и Восточном Средиземноморье формирует фронт против Турции. Бахчели отметил, что Греция в этом году не только увеличила количество своих боевых самолётов, но и подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией, что противоречит принципам НАТО.

"Я говорю вам откровенно: против Турции в рамках НАТО роется траншея. Турция оказалась под угрозой. Госсекретарь США определил Грецию как опору стабильности в регионе. Греция – это лицо сомнительной репутации и кризисной политики, которую необходимо исправить и дисциплинировать. Когда мы смотрим на соглашения с Францией, Грецией и США, то понимаем, что администрация Афин будет проводить ещё более враждебную политику в Эгейском и Средиземном морях", – заключил он.