Талибы заявили, что выполнили все условия перед мировым сообществом

"Талибан" считает, что выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями в Афганистане, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, сообщает РИА Новости.

“Мы контролируем всю территорию Афганистана, и выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", - сказал он журналистам после заседания “московского формата”, в котором принимают участие 10 стран региона и высокопоставленная делегация талибов.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед журналистами, отметил, что центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должен играть ООН.