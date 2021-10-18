Талибы заявили, что выполнили все условия перед мировым сообществом
"Талибан" считает, что выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями в Афганистане, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, сообщает РИА Новости.
“Мы контролируем всю территорию Афганистана, и выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", - сказал он журналистам после заседания “московского формата”, в котором принимают участие 10 стран региона и высокопоставленная делегация талибов.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед журналистами, отметил, что центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должен играть ООН.
Он также призвал “Талибан” строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против других стран. Лавров заметил, что ситуация в Афганистане пока остается нестабильным из-за вспыхнувших в последнее время “дерзких вылазок” террористических организаций “Исламское государство” и “Аль-Каида”.