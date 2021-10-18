Азербайджанка пыталась ввезти в Россию старинную золотую монету
В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Баку - Ростов-на-Дону» должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни обнаружили в ручной клади гражданки Азербайджана 1968 года рождения старинную монету номиналом 10 рублей, сообщает alta.ru.
Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную монету не подавала.
Согласно заключению эксперта, монета выполнена из золотого сплава 900 пробы в 1901 году в Санкт-Петербурге, относится к категории культурных ценностей и подлежит таможенному декларированию при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.