В турецком городе Самсун на азербайджанского бизнесмена и его жену напала собака породы питбуль. Собака откусила нос 35-летнему Арифу Шехри.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, предприниматель вместе с женой Фардиной Шехри направлялся на работу, когда на них напала собака. Мужчина отметил, что питбуль был в одной из припаркованных на улице машин без намордника и ошейника.

«Фардина, увидев собаку, испугалась и начала убегать, однако владелец собаки сказал, что не нужно бояться, собака не кусается. Я, чтобы оградить супругу, подошел в сторону собаки, животное внезапно набросилось на меня и откусило нос. Я пришел в себя, когда прибывшие на место полицейские начали искать оторванную часть моего носа», – рассказывает А.Шехри.

Азербайджанский бизнесмен был госпитализирован, ему уже сделали операцию.

По факту полиция ведет расследование.