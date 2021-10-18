Необычный конкурс от «Азеришыг»: «Светлый Азербайджан в фотографиях»

Сегодня, 20 октября, в Азербайджане отмечается День энергетика. По этому случаю ОАО «Азеришыг» совместно с фотоклубом «Гилавар» организовало интересный конкурс – фотографы получили возможность продемонстрировать свой творческий потенциал в теме света.

Основная цель фотоконкурса «Светлый Азербайджан в фотографиях» (İşıqlı Azərbaycan Fotolarda) – представить на основе темы света развитие различных уголков Азербайджана глазами фотографов-любителей и профессионалов, стимулировать создание фотографий, связанных с электрическим светом, продемонстрировать людям красоту каждого города и района Азербайджана.