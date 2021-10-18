Необычный конкурс от «Азеришыг»: «Светлый Азербайджан в фотографиях»
Сегодня, 20 октября, в Азербайджане отмечается День энергетика. По этому случаю ОАО «Азеришыг» совместно с фотоклубом «Гилавар» организовало интересный конкурс – фотографы получили возможность продемонстрировать свой творческий потенциал в теме света.
Основная цель фотоконкурса «Светлый Азербайджан в фотографиях» (İşıqlı Azərbaycan Fotolarda) – представить на основе темы света развитие различных уголков Азербайджана глазами фотографов-любителей и профессионалов, стимулировать создание фотографий, связанных с электрическим светом, продемонстрировать людям красоту каждого города и района Азербайджана.
Организационные вопросы, связанные с конкурсом, в том числе прием фото, выбор членов жюри, контроль за соблюдением условий конкурса, были осуществлены фотоклубом «Гилавар» при участии представителей ОАО «Азеришыг». Работы фотографов оценивались жюри, в состав которого вошли четыре профессиональных фотографа из Италии, Египта, Индии и Северной Македонии. Условия конкурса соответствовали правилам и принципам международных фотоорганизаций.
На конкурс были представлены 146 работ 42 местных фотографов. Победителями конкурса стали завоевавшие наибольшее число баллов 14 авторов.
По итогам конкурса, 1-е место присвоено Кериму Аббасову, 2-е место – Мураду Оруджеву и Вугару Ибадову, 3-е место – Нурлану Тахирли, Сяме Зейналовой и Александру Фирцову, поощрительными премиями награждены Махир Рустамлы, Тапдыг Абдуллаев, Надежда Джавадова, Роман Исмаилов, Джалал Фиридунов, Араз Талыбов, Эхтирам Джабиев и Илькин Набиев. Победителям также были вручены сертификаты ОАО «Азеришыг» и фотоклуба «Гилавар».
Отметим, что День энергетика учрежден как профессиональный праздник энергетиков в 2004 году согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева.