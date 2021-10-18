Оборудование из Хорватии поможет разминировать Карабах

Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования, об этом как передает haqqin.az, на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, Азербайджан и Хорватия сотрудничают в области разминирования освобожденных территорий. Также Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования и сотрудничество в этом направлении будет продолжено.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.