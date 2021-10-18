МВД Германии: Ключ решения миграционной проблемы в Москве

"Правительство ФРГ убеждено в том, что ключ к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в ЕС через Белоруссию лежит в Москве", – заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает ТАСС.

Отмечается, что через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов.

По словам министра, Минск значительно расширил список стран, в которых действует безвизовый режим. В частности, речь идет об Иране, Пакистане, ЮАР и Иордании.

Зееховер назвал действия властей Белоруссии "гибридной угрозой", отметив, что ключ к решению проблемы лежит в Москве. При этом по словам министра, несмотря на сложившуюся ситуацию, Берлин пока не намерен закрывать свои границы, в том числе с Польшей.