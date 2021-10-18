Грузия изменила правила въезда для граждан Азербайджана

Невакцинированные граждане Азербайджана смогут попасть в Грузию как воздушным, так и сухопутным путем, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сообщают грузинские СМИ.

На третий день пребывания в стране им придется сдать повторный тест в одной из грузинских клиник.

Этой возможностью смогут воспользоваться граждане Украины, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и ряда других стран также.

Отметим, что на третий день пребывания в Грузии невакцинированным туристам необходимо повторно сдать ПЦР-тест. Штраф за отсутствие теста при выезде из страны составляет 2 000 лари (около 1090 манатов – ред.).