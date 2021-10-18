Расчленившему невестку Магеррамову зачитали приговор: 18 лет

Завершилось судебное следствие по делу Идриса Магеррамова, который, убив свою 32-летнюю невестку, разрубил топором ее тело на части и выбросил на мусорную свалку. Как передает haqqin.az, в ходе судебного заседания был зачитан приговор, согласно которому И.Магеррамов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Следствием установлено, что И.Магеррамов заподозрил невестку, Бану Магеррамову, в связи с другими мужчинами. По этой причине он ее и убил. Сын Магеррамова находился за рубежом. Свекор неоднократно делал предупреждения своей невестке за то, что она ведет свободный образ жизни. И потому между свекром и невесткой часто возникали споры. Во время одного из конфликтов И.Магеррамов сначала ударил невестку ножом. Убедившись, что она мертва, разрубил тело на части.

Напомним, в январе этого года в урне для мусора в Насиминском районе Баку было найдено разрубленное на части тело женщины 30-35 лет. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении убийства на почве ревности свекор убитой – житель Бабекского района И.Магеррамов.