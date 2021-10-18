Турция продолжает активно перебрасывать на север Сирии дополнительные военные силы. Haqqin.az сообщает, что, согласно последним видеокадрам с региона, силы турецкого спецназа пересекают границу и ступают на север Сирии. Отмечается, что они отправлены с целью подготовки к широкомасштабным военным операциям против террористических группировок ПКК/YPG.

Ранее Reuters со ссылкой на двух турецких официальных лиц высокого ранга сообщало, что Анкара в любой момент может начать новые военные операции в регионе.

Согласно другим сообщениям, накануне на севере Сирии поддерживаемые Турцией оппозиционные группы атаковали позиции ПКК/YPG в районе Тель-Тамр. Им оказала поддержку турецкая артиллерия, однако, как сообщалось, курдским группировкам удалось подавить атаку.