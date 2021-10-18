Турция активно перебрасывает войска на север Сирии накануне
Турция продолжает активно перебрасывать на север Сирии дополнительные военные силы. Haqqin.az сообщает, что, согласно последним видеокадрам с региона, силы турецкого спецназа пересекают границу и ступают на север Сирии. Отмечается, что они отправлены с целью подготовки к широкомасштабным военным операциям против террористических группировок ПКК/YPG.
Ранее Reuters со ссылкой на двух турецких официальных лиц высокого ранга сообщало, что Анкара в любой момент может начать новые военные операции в регионе.
Согласно другим сообщениям, накануне на севере Сирии поддерживаемые Турцией оппозиционные группы атаковали позиции ПКК/YPG в районе Тель-Тамр. Им оказала поддержку турецкая артиллерия, однако, как сообщалось, курдским группировкам удалось подавить атаку.
Наряду с Турцией в Идлибскую зону продолжают прибывать и военные силы режима Асада. Российские источники распространили новые кадры, на которых видно, как на север страны направляются силы Асада. Согласно этим кадрам, в сторону Идлиба переброшена колонна боевых пехотных машин БМП-2 сирийской армии. Эта военная техника похожа на новую и, согласно предположениям, была предоставлена сирийской армии на днях российской стороной. Ранее было замечено, что крупное российское десантное судно, как отмечают сирийские источники загруженное, по всей вероятности, бронетехникой двигалось в направлении Сирии.
Напомним, на севере Сирии участились случаи террористических атак боевиков YPG/ПКК на турецких военных. В связи с этим официальная Анкара обвинила непосредственно Россию и США, предупредив о том, что Турция начнет военные операции против террористических группировок на севере Сирии.
Турецкие источники же сообщают, что YPG/ПКК направляет своих боевиков из иракского региона Синджар в северную часть Сирии. Курдские боевики в виде отрядов из 25-30 человек пересекают границу и направляются для поддержки группировок YPG/ПКК на север в случае возможной крупномасштабной военной операции Турции. В регион для поддержки курдов отправляются даже боевики группировки «Хашди Шаби», которую поддерживает Иран. Сообщается, что на сегодня, на север Сирии с севера Ирака отправлено уже более 1500 боевиков.