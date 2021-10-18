Компания TUSAŞ поставила первую партию ударных БПЛА Aksungur командованию ВМС Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаила Демира.

Отмечается, что максимальная длительность полета ударного беспилотника составляет не менее 50 часов, полезная грузоподъемность - 750 кг.

Aksungur, предназначенный для разведки, наблюдения и поражения целей противника, в том числе, вне пределов прямой видимости, был разработан за 18 месяцев, на платформе беспилотного летательного аппарата Anka.

Первый полет аппарата был осуществлен в 2019 году. Активное применение ударного дрона началось со второго квартала 2021 года. БПЛА уже налетал 1000 часов.