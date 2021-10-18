Умер "профессор Мориарти"

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году из-за оторвавшегося тромба, сообщила в среду киностудия "Самарафильм".

"Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны", - говорится в сообщении в группе "Самарафильма" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что у актера оторвался тромб, предположительно, Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.