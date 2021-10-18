Премьер Грузии заявил, что страна близка к вступлению в НАТО

“Я уверен, что прогресс Грузии в плане реформ скоро приведет к нашему членству в НАТО”. Об этом после встречи со специальным представителем НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина Пиризом написал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

“Состоялась плодотворная встреча с Хавьером Коломина Пиризом, в котором обсуждались укрепление партнерства между Североатлантическим альянсом и Грузией, безопасность Черного моря и приверженность нашей страны поддержке союзников в области глобальной безопасности”, - заявил премьер-министр.