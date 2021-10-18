Директор больницы Зейналов попался на взятке в 2 тысячи манатов

На основании информации о незаконных действиях директора публичного юридического лица «Гусарская центральная районная больница» Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия.

Было установлено, что директор Гусарской центральной районной больницы Зейналов Мубариз Агакерим оглу получил 1000 манатов из 2000 манатов, которые потребовал от врача-стоматолога данного лечебного учреждения в качестве взятки за включение стоматологической установки в список оборудования, которое будет приобретено больницей за счет бюджетных средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 19 октября М.Зейналов был задержан при получении оставшихся 1000 манатов в своем служебном кабинете в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана. М.Зейналов задержан в качестве подозреваемого.