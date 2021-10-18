В Израиле прошли совместные учения военно-воздушных сил Израиля и Германии. Как сообщает Spiegel, в качестве символического жеста истребители немецких и израильских ВВС вместе пролетели над правительственными зданиями, в том числе над Кнессетом в Иерусалиме. Совместный полет стал прелюдией к международным военным учениям Blue Flag, в которых примут участие восемь стран. В течение следующих двух недель военно-воздушные силы Израиля, Германии, Франции, Италии, Греции, Великобритании, США и Индии совместно отработают различные сценарии воздушного боя в израильской пустыне Негев.

"Мы проводим совместные военные учения наших ВВС, чтобы укрепить связи между нами и нашими воздушными силами. Мы твердо стоим на своей земле, мы все прекрасно помним и никогда не забудем, но я подчеркиваю: наши головы гордо подняты, а наш взгляд устремлен в будущее", - заявил генерал-майор Норкин.

Немецкий генерал-лейтенант, со своей стороны, отметил, что, представляя Люфтваффе на учениях, он чувствует особую ответственность. Они также чувствуют боль страданий еврейских жертв Холокоста.

«Эта ответственность по-прежнему лежит на наших плечах. Огонь памяти не должен погаснуть. Я глубоко тронут и приношу вам нашу клятву: никогда снова», - заявил Инго Герхартц.