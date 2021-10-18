«Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ рассматривается как нарушение территориальной целостности этой страны». Об этом в своем письме профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву Министерства иностранных дел от 9 октября заявил генеральный директор Организации автомобильных дорог и дорожного управления Ирана Мохаммад Джавад Хедаяти, сообщает haqqin.az со ссылкой на иранское агентство Mehr.

В своем официальном сообщении дорожное управление упомянуло запрет на въезд на территорию Карабаха и Лачинского района (Восточного Зангезура) Азербайджанской Республики через Армению, а также на подписание любого торгового соглашения с регионом и выдачу коносамента - документа, выдаваемого перевозчиком груза грузовладельцу транспортными компаниями.