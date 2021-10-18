Среди стран, где самый дешёвый «Биг Мак» в сети фаст-фуда McDonald's, Азербайджан располагается на пятом месте. Данные об этом опубликовал Expensivity.

Стоимость популярного в Азербайджане бургера составляет 2,32 доллара. Самый дешёвый «Биг Мак» можно купить в России за 1,94 доллара, чуть дороже он обойдётся жителям Турции – 2,04 доллара.

На третьем месте находится Казахстан (2,11 доллара), четвертое место разделяют Индия и Беларусь (2,15 доллара). А Азербайджан расположился на пятой позиции (2,32 доллара).

Самый дорогой «Биг Мак» продается в Ливане - 21,89 доллара.