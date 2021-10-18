Убившего «короля казино» Музаффарова отправили в тюрьму пожизненно

17:00

23-летний гражданин Азербайджана Гасан Музаффаров, обвиненный в заказном убийстве в турецком городе Бурса в октябре 2019 года «короля казино», владельца ночных клубов Зейнела Демира, проведет всю оставшуюся жизнь за решеткой. Суд принял такое решение в отношении Музаффарова и заказчика убийства – местного жителя Ибрагима Йылдырыма. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Г.Музаффаров застрелил 55-летнего Демира, когда тот выходил из своего ночного клуба. С тремя пулевыми ранениями Демир был доставлен в больницу, где и скончался. Спустя некоторое время Г.Музаффаров и Ибрагим Йылдырым были задержаны. Позже задержали и Билала Аксоя, который был с ними связан, однако суд пришел к заключению, что он не причастен к убийству.

Судебный процесс по данному уголовному делу начался в июне прошлого года. Обвиняемый в заказе на убийство «короля казино» Йылдырым заявил на суде, что не имеет никакого отношения к инциденту. «В тот день я хотел купить себе автомобиль. Примерно в 16:00 я встретился с Билалом Аксоем, чтобы он мне помог в этом вопросе. С ним тогда пришел и Гасан, с которым я не был близко знаком. Когда мы подъехали к кварталу Элмасбахчелер, Гасан вышел из машины. А Билала я подвез к автозаправке. Примерно в 19:00 я поехал посмотреть один автомобиль в районе неподалеку от места происшествия. Заметил, что полиция оцепила район, и тогда я узнал, что Зейнела Демира убили. Примерно в 22:00 полиция связалась со мной. Мне показали фотографию Гасана. Я опознал Гасана, и его арестовали. Я не имею никакого отношения к инциденту. У меня не было никакой вражды с Зейнелом Демиром. Мы называли друг друга двоюродными братьями. Я не заказывал Гасану его убийство», - утверждал обвиняемый.