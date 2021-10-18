Ильхам и Мехрибан Алиевы в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы в Зангиланском районе, приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО «Азеришыг» и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Зангилан».

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района.