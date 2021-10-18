Главный инфекционист об изменении симптомов коронавируса, побочных эффектах от вакцины...

По словам Эйвазова, при прогрессировании хронической болезни у пациента как первая, так и вторая доза прививки может быть отложена на некоторое время. Но по истечении определенного времени рекомендуется все же ее сделать.

Есть определенные противопоказания к вакцине. Некоторые из них временны. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал эксперт-специалист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов в ходе прямой трансляции на официальной странице ведомства в Instagram, выступая на тему «Прививки против COVID-19».

Он отметил также, что инфицирование COVID не является препятствием для вакцинации: «Исследования показали, что спустя 6 месяцев после вакцинации или заболевания иммунитет ослабевает, в связи с чем переболевшие и привитые люди могут заболеть. Если же переболевшие сделали прививку, иммунитет у них еще более укрепляется».

Специалист сообщил, что в стране около 5 миллионов человек прошли вакцинацию против коронавируса.

В то же время, как отметил инфекционист, если предыдущий штамм коронавируса сопровождался сухим кашлем, потерей обоняния, то дельта-штамм больше сопровождается симптомами, схожими с симптомами гриппа и других респираторных инфекций. Инкубационный период дельта-штамма меньше. Причем если раньше в семье заражался только один человек, то сейчас заболевают сразу несколько: «Нас очень волнует ежедневный рост числа инфицированных. Но мы прогнозировали распространение заболевания при смене сезона. Первой причиной роста числа инфицированных является смягчение карантинного режима. Помимо этого, одной из причин является и то, что с наступлением холодов люди стали больше находиться в закрытых помещениях. Поэтому постоянно необходимо проветривать комнаты. В офисах, на рабочих местах соблюдение соответствующих требований также влияет на число инфицированных».

Между тем Эйвазов добавил, что нет оснований говорить о том, что коронавирус приобретает эпидемиологический характер среди детей.