Премию Сахарова присудили Алексею Навальному

Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова за 2021 год, сообщает РИА Новости.

В шорт-лист премии, вручение которой назначено на пленарную сессию Европарламента в Страсбурге 15 декабря, помимо Навального попали афганские женщины и правозащитница из Боливии.

Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году.