В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

База ВМС США в штате Мэриленд закрыта в среду из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу военных в Twitter.

"Примерно в 08:45 (16:45 по бакинскому времени - ред.) на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что в здании номер 10 или рядом с ним заложена бомба, - говорится в сообщении. - База закрыта".

Также указывается, что возможно присутствие вооруженного злоумышленника.