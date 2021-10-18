В США считают важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, Карен Донфрид передала министру Джейхуну Байрамову поздравления по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность развития связей по ряду направлений. В ходе телефонного разговора была обсуждена и постконфликтная ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания помощника госсекретаря позицию Азербайджана по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов международного права. В свою очередь, Карен Донфрид отметила важность нормализации отношений между двумя странами и готовность США оказать поддержку в этом вопросе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.