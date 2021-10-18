Как Сахиль Бабаев разогнал «подпольную фабрику инвалидов» в Азербайджане о наболевшем
В последнее время в кругах оппозиции и некоторых СМИ предпринимаются попытки очернить и даже дискредитировать кропотливую и целенаправленную работу Министерства труда и социальной защиты населения по пересмотру правил определения инвалидности.
Тема эта болезненная и щепетильная, а потому подходить к ней следует с предельной осторожностью, чтобы не задеть достоинство социально слабых групп населения, по которым сегодня палят без разбора мелкие злопыхатели и критиканы азербайджанской государственности.
Наверняка многие из нас знали или до сих пор знакомы с людьми, которые годами незаконно получали пособия по инвалидности. Хотя определение «незаконно» слишком корректно и расплывчато для изощренных аферистских схем, с помощью которых нечистые на руку чиновники и представители системы здравоохранения, под носом у государства, торговали оптом и в розницу официальными документами.
Работавшая на протяжение долгого времени подпольная «фабрика инвалидов» по сути – классический преступный синдикат, который за определенную плату выдавал здоровым людям липовые справки об инвалидности, а также одним росчерком пера переименовывал незначительную травму в «тяжелое увечье с опасностью для жизни».
В результате значительная прослойка населения нашей страны, не принося даже минимальной пользы, жила по фальшивым справкам за счет государственных пособий ничуть не хуже своих соседей, вкалывающих с утра до вечера. И все это безобразие происходило на глазах общества и при полном равнодушии граждан.
Одни считали «инвалидов» изворотливыми пройдохами, безнаказанно запускающими руку в карман государства, более принципиальные избегали общения с такими людьми, но при этом молчали, считая борьбу с разросшимся и финансово процветающим «синдикатом» пустой тратой времени.
Ну, а когда Министерство труда решило, наконец, разобраться с этим беспределом и залатать дыры, через которые из госказны годами утекали миллионы манатов, вчерашние «инвалиды» обрушили на государственные инстанции волны нескончаемых жалоб, претензий и даже угроз.
Впрочем, реакция «справочников», в одночасье лишившихся социального статуса, а с ним и источников стабильного и легкого заработка, была ожидаемой, а потому никого особенно не удивило. А вот поведении некоторых оппозиционеров и сочувствующих им СМИ, кинувшихся обвинять Минтруда, а заодно правительство Азербайджана в «безжалостной расправе над беззащитными инвалидами», а также в стремлении «пополнить госбюджет за счет слабых слоев населения», по-настоящему озадачивает.
Казалось бы, наоборот, Министерство труда и социального обеспечения не критиковать надо, а хвалить. За разоблачение бессовестных махинаторов, превративших официальные документы в предмет циничной купли-продажи, за лишение инвалидных пособий тех, кто не имеет на это никаких прав, за возвращение на рабочие места тунеядцев и прихлебателей, годами прикрывавшихся липовыми справками о мнимых увечьях, за справедливый подход к людям с настоящей инвалидностью, вынужденных годами наблюдать, как абсолютно здоровые люди раскатывают в инвалидных колясках...
Но нет - ругают, критикуют, негодуют… Невзирая на очевидную вздорность обвинений в адрес правительства, которое, якобы, пополняет бюджетные поступления за счет сокращения числа инвалидов. Достаточно ознакомиться со статистикой Минтруда, чтобы понять, насколько далеко деструктивное крыло оппозиционно настроенной части политического истеблишмента от реального положения вещей.
Только за девять месяцев текущего года различные группы инвалидности и другие виды социальных пособий получили 41 тысяча человек, что вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года. Количество людей, получающих социальные пособия, возросло за последние три года на 160 тысяч и превысило 2,4 миллиона человек. Параллельно средние размеры трудовых пенсий в нашей стране выросли за последние три года на 60 процентов, социальных пособий – на 50 процентов, а президентских стипендий – в 2,2 раза. В целом же, средства, выделенные государством на нужды социального обеспечения, возросли на 60 процентов.
Помимо этого, за девять месяцев текущего года по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной социальной помощи населению Азербайджана было выплачено в общей сложности 4 миллиарда 469 миллионов манатов - на 170 миллионов больше, чем в соответствующий период прошлого года. А подписанное недавно распоряжение президента Ильхама Алиева обеспечит рост доходов в форме зарплат, пенсий и социальных пособий для еще 1 миллиона 800 тысяч граждан республики.
Таким образом, выводы оппозиции, которая представляет обществу реформы Министерства труда в лучших традициях «черного пиара», лживы на все сто процентов: государство не сокращает, а, наоборот, ощутимо увеличивает социальную помощь всем слоям и категориям населения Азербайджанской Республики.
Понятно, что никто уже не ждет от неугомонных критиков азербайджанской государственности слов одобрения и поддержки по этому поводу. В то же время общество вправе рассчитывать на отказ неугомонных критиканов от сознательного тиражирования вздорных домыслов и провокационных слухов – пусть незначительный, но хоть какой-то вклад в социально-экономическое развитие государства.