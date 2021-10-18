Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:19

В последнее время в кругах оппозиции и некоторых СМИ предпринимаются попытки очернить и даже дискредитировать кропотливую и целенаправленную работу Министерства труда и социальной защиты населения по пересмотру правил определения инвалидности. Тема эта болезненная и щепетильная, а потому подходить к ней следует с предельной осторожностью, чтобы не задеть достоинство социально слабых групп населения, по которым сегодня палят без разбора мелкие злопыхатели и критиканы азербайджанской государственности.

Наверняка многие из нас знали или до сих пор знакомы с людьми, которые годами незаконно получали пособия по инвалидности. Хотя определение «незаконно» слишком корректно и расплывчато для изощренных аферистских схем, с помощью которых нечистые на руку чиновники и представители системы здравоохранения, под носом у государства, торговали оптом и в розницу официальными документами. Работавшая на протяжение долгого времени подпольная «фабрика инвалидов» по сути – классический преступный синдикат, который за определенную плату выдавал здоровым людям липовые справки об инвалидности, а также одним росчерком пера переименовывал незначительную травму в «тяжелое увечье с опасностью для жизни». В результате значительная прослойка населения нашей страны, не принося даже минимальной пользы, жила по фальшивым справкам за счет государственных пособий ничуть не хуже своих соседей, вкалывающих с утра до вечера. И все это безобразие происходило на глазах общества и при полном равнодушии граждан. Одни считали «инвалидов» изворотливыми пройдохами, безнаказанно запускающими руку в карман государства, более принципиальные избегали общения с такими людьми, но при этом молчали, считая борьбу с разросшимся и финансово процветающим «синдикатом» пустой тратой времени. Ну, а когда Министерство труда решило, наконец, разобраться с этим беспределом и залатать дыры, через которые из госказны годами утекали миллионы манатов, вчерашние «инвалиды» обрушили на государственные инстанции волны нескончаемых жалоб, претензий и даже угроз.