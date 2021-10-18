«Турция готова оказать поддержку Нигерии в борьбе с террористами, вооруженными бандами и пиратами. Сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности усилится. Мы готовы поделиться всеми возможностями оборонпрома Турции с дружественной Нигерией», - заявил турецкий лидер Р.Т.Эрдоган на совместной пресс-конференции с нигерийским коллегой Мохаммаду Бухари в среду в Абудже. Президент Турции напомнил, что турецкое государство обладает богатым опытом в сфере борьбы с преступными организациями. Об этом сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция готова к дальнейшему углублению сотрудничества с братской Нигерией, которая входит в число значимых государств Западной Африки. «Дипмиссия Турции в Нигерии - одна из старейших на африканском континенте», - сказал президент, добавив, что дипотношения между странами насчитывает 60 лет.

Эрдоган привлек внимание к угрозам, с которыми столкнулась современная Нигерия.

Президент Турции сообщил также, что Анкара проинформировала власти Нигерии об угрозе террористической организации Фетуллаха Гюлена. «Террористы Гюлена орудуют и в Нигерии», - сказал Эрдоган.

Президент Нигерии, в свою очередь, сообщил о подписании с Турцией соглашений в сфере энергетики, оборонпрома, добычи полезных ископаемых и углеводородов.