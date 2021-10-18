Курильщики в Азербайджане тратят 30% годового дохода на сигареты

Эксперты международного аналитического центра «Picodi» посчитали стоимость сигарет в 104 странах мира и объем средств, которые курильщики тратят ежегодно на сигареты.

Как сообщает «Туран», по оценке экспертов средняя стоимость сигарет в Азербайджане составляет 2,94 доллара и по этому показателю страна расположилась на 31-ом месте.

Самые дорогие сигареты в мире в Австралии (25,63 доллара за пачку), самые дешевые в Нигерии, Казахстане и Вьетнаме.

Эксперты подсчитали, что в России, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 876 долларов или 12% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов. В Азербайджане 30% годового дохода (1 074 доллара), в Люксембурге 4%, в Швейцарии, Японии, Кувейте и Южной Корее – 5%, а в Уганде – 44%.