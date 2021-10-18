Тайные переговоры Израиля и Саудовской Аравии: новые подробности

По данным источника, переговоры могут завершиться как полноценной нормализацией отношений, так и установлением лишь торгово-экономических связей на начальном уровне.

Израиль и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры относительно установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Globes со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в США.

В Израиле также утверждают, что ведутся переговоры между израильтянами и саудитами, однако нормализация отношений между странами вряд ли произойдет в ближайшее время. Также утверждается, что президент США Джо Байден давит на арабские страны, чтобы помочь новому коалиционному правительству Израиля.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия открыло воздушное пространство для рейсов из ОАЭ в Израиль, что было высоко оценено предыдущим правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.