«В связи с распространением в некоторых армянских СМИ утверждений о «рабочем визите» в Россию Давида Бабаяна, позиционирующего себя в качестве «министра иностранных дел Республики Арцах», и проведения им встреч с политическими кругами России, Посольство обратилось в соответствующие структуры Российской Федерации», – говорится в экстренном заявлении Посольства Азербайджана в России. Об этом сообщает haqqin.az.

В заявлении особо подчеркивается, что согласно полученной от российской стороны информации, данная поездка носила исключительно частный характер, рассматривается как неофициальная и никаких политических консультаций с данным лицом не проводилось.

Посольство отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и имеет своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество.

Отметим, что житель города Ханкенди в зоне ответственности российских миротворческих сил - Давид Бабаян называет себя министром иностранных дел "НКР". Армянские СМИ предприняли попытку представить поездку в Москву жителя Ханкенди в качестве официального визита министра.