Арестованы журналисты, которые шантажировали госчиновников

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре провело розыскные мероприятия, в результате которых задержаны двое сотрудников СМИ, обвиняемых в шантаже.

Выяснилось, что глава информационного портала «cia.az» Асаф Новрузов совместно с сотрудником сайта Максудом Сафаровым требовали взятки с представителей различных государственных структур, предприятий и организаций, угрожая в случае невыплаты опубликовать ложную и порочащую информацию, нанести урон их репутации. Имеются обоснованные подозрения, что Новрузов и Сафаров в разное время получали от чиновников различные суммы денег.

В Генпрокуратуре на основе данных фактов возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением суда Новрузов и Сафаров заключены под стражу.

При обыске помещений, занимаемых данными лицами, были обнаружены и изъяты записные книжки с пометками о различных денежных суммах и другие документы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.