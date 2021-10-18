В Азербайджане снизилась урожайность хлопка

Сентябрь был не самым благоприятным для сбора урожая хлопка. Средняя урожайность с гектара составила 14,4 центнера, что на 1 ц меньше, чем в сентябре 2020 года.

Как сообщает «Туран» со ссылкой на Госкомстат, на 1 октября на хлопкоочистительные заводы сдано 45,1 тыс. тонн сырого хлопка. Это на 25% больше прошлогоднего показателя.

В этом году хлопок посеян на 100 тыс. га. Министерство сельского хозяйства пока не раскрыло прогнозы по сбору урожая. По данным ведомства, на поля с конца сентября вышли 430 хлопкоуборочных комбайнов.

В 2020 году под хлопок было отведено 100,3 тыс. га земли, или 6,1% посевных площадей. Было собрано 336,8 тыс. тонн урожая.