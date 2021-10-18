Ильхам Алиев анонсирует великое возвращение в Восточный Зангезур: "Через несколько месяцев!"

"Сегодня для Зангилана начинается новый период, готовится генеральный план города. В тендере победила иностранная компания, полагаю, что генплан будет представлен в ближайшие месяцы".

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал, что с учетом природной красоты будет построен современный, очень красивый город. К слову, первый проект «умного села» на освобожденных землях реализуется именно в Зангиланском районе: "Некоторые здания уже готовы, и мы постараемся начать переселение жителей в Зангилан в начале следующего года, или, возможно, в этом году".