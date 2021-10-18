Михаилу Саакашвили предъявили новое обвинение
Власти Грузии выдвинули новое обвинение против экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Как сообщает Грузия-онлайн, Прокуратура Грузии вынесла постановление о предъявлении обвинения Михаилу Саакашвили по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии согласно части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Согласно заявлению прокуратуры Грузии, МВД продолжает расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. В активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.
«Напомним общественности, что судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме редакции телеканала «Имеди», разгоне акции 7 ноября, незаконном захвате имущества семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде», – говорится в сообщении прокуратуры.