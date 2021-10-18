Ильхам Алиев о переговорах с Арменией в Москве

"Сегодня в Москве в очередной раз встретятся заместители премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и там еще раз будет озвучена наша позиция. Таким образом, в Зангилане будут созданы современный логистический и транспортный центр, включающий перелеты грузовых и пассажирских самолетов, строительство железнодорожного узла и автомобильных дорог", - об этом в среду 20 октября, находясь в Зангилане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что 20 октября вечером начался новый раунд переговоров в рамках трехсторонней комиссии в составе вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Зангилан в скором времени станет транспортно-логистическим центром страны.

Он также отметил, что в настоящее время в Зангилане строится железная дорога, а также автомобильная дорога Горадиз – Агбанд. «Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся того, чего хотим», – подчеркнул президент.