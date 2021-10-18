Российские миротворцы ушли с высоты Агдаг и передали посты войскам Азербайджана

В Армении бурно обсуждают обнародованное несколько дней назад сообщение о размещении азербайджанских пограничников в Зангезурском регионе на высоте Агдаг, расположенной между Зангиланским районом Азербайджана и Кафанским районом Армении.

По словам Парсяна, гора перешла под контроль Азербайджана еще в декабре прошлого года. В интервью телеканалу «Зангезур ТВ» 19 октября Геворк Парсян рассказал, что в то время часть высоты контролировали российские пограничники. Однако на днях по неизвестным Парсяну причинам русские солдаты спустились с высоты, и контроль перешел к Азербайджану: «Этот участок имеет стратегическую важность для нас. Теперь из-за отсутствия русских он перешел под контроль азербайджанцев».

Парсян заявил, что до 44-дневной войны на горе была установлена система ПВО Армении. А сейчас с этой высоты Азербайджан будет контролировать город Кафан и село Агарак, как в 1990-е годы.

«Основная дорога, по которой мы раньше добирались до сел Агарак (Экерек), Егвард и Ужанис, теперь полностью находится под их (азербайджанцев – ред.) контролем. Теперь мы пользуемся альтернативной дорогой. Фактически въезд наших сельчан на эти территории по этой дороге уже запрещен», – сказал армянский мэр.