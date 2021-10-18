Впервые прокуратура требует не наказания, а поощрения адвокатов

Сегодня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов, в ходе которого было рассмотрено обращение Генпрокуратуры о награждении адвокатов Севды Магеррамовой и Ровшаны Рагимли, которые с высоким профессионализмом осуществили правозащитную деятельность и проявили особую активность в раскрытии тяжкого преступления и разоблачения преступника, сообщили haqqin.az в Коллегии.

Это первый случай, когда из Генпрокуратуры поступает обращение о награждении адвокатов.

Кроме того, в рамках заседания были обсуждены другие вопросы, имеющие значение в связи с деятельностью коллегии адвокатов.