Коронавирус приравняли к геноциду, а президента обвинили в массовом убийстве наша корреспонденция
Бразильского президента Жаира Болсонару могут бросить за решетку по обвинению в массовых убийствах граждан страны. «Убийства» и «геноцид» – такие термины содержатся в расследовании специальной комиссии сената Бразилии в отношении лидера, который намеревался такими методами добиться коллективного иммунитета от коронавируса среди своих соотечественников.
Комиссия собирается представить конгрессу результаты своей 6-месячной работы 20 октября, однако обширные выдержки из 1200 страничного доклада, стали накануне известны американской газете New York Times.
Из них следует, что Болсонару намеренно игнорировал рекомендации международных экспертов в области здравоохранения по борьбе с ковидом. В то время, как большинство стран мира закрывало свои границы, вводило многочисленные локдауны и устанавливало режимы социального дистанцирования, бразильский президент организовывал массовые сборища, призывал людей отказаться от всяких масок и рекламировал средство против малярии гидроксихлорохин, которое, как неоднократно объявляли в ВОЗ, для борьбы против ковида совершенно бесполезно.
На первый взгляд может показаться, что речь идет о безответственности и инфантилизме ультраправого президента Болсонару. Как уже писал haqqin.az, он с упорством, достойным лучшего применения, копировал все действия своего кумира, экс-президента США Дональда Трампа.
Но комиссия, в которую входят 11 сенаторов решила иначе. «Я лично убежден, что он несет ответственность за массовую гибель людей», – говорит сенатор Рене Калейрус, который требует ареста президента и заключения его под стражу.
Члены комиссии, проведя многочисленные интервью, обвиняют президента в убийстве 300 тысяч человек, почти половине от числа бразильцев, умерших от коронавируса. По этому показателю Бразилия вышла на второе место в мире после США – там умерло 603 тысячи человек. Заразилось более 21.6 миллиона человек и здесь эта латиноамериканская страна – третья в списке антирекордов.
Свое обвинение сенаторы выдвинули не только против президента, но также против 69 человек, бывших и действующих сотрудников его администрации, в том числе против трех его сыновей. Законодатели утверждают, что обвинение в убийствах совершенно оправдано, так как Болсонару позволил умереть огромному числу людей, что вполне можно было предотвратить. Одновременно члены комиссии обвиняют президента в проведении геноцида против индейских племен страны, что он совершил также... в интересах борьбы с пандемией. Всего обвинения выдвинуты по 11 пунктам, среди которых фигурируют и преступления против человечества.
После оглашения результатов расследования доклад поступит к генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого будет месяц, чтобы принять какие-то меры. Арас – сторонник Болсонару и, вполне возможно, что он отклонит требование сенаторов об уголовном обвинении против президента. Но тогда дело вернется в конгресс, и судьба Болсонару будет продолжать висеть на волоске.
Если же обвинения будут подтверждены, то президента отстранят от власти на 180 дней, после чего решение должен будет принять Верховный суд страны. Если там поддержат обвинения, то ему будет запрещено в течение 8 лет занимать высший пост в стране и, наконец, он может быть приговорен к тюремному сроку.
В любом случае у Болсонару практически нет шансов добиться переизбрания на выборах 2022 года. Его рейтинги скатились до уровня 24 процентов, это самые низкий показатель деятельности президента за всю историю страны. А сейчас нынешние громкие обвинения с шумным обсуждением в СМИ сведут его к нулю.
У его конкурента, предводителя левых, который уже был два срока президентом страны, Луиса Инасиу Лула да Силве рейтинги в районе 45 процентов и в его победе на следующих выборах мало кто сомневается.
Таким образом Болсонару, скорее всего, повторит путь Трампа, которого пандемия коронавируса лишило возможности продолжить руководить страной. Сходство еще и в том, что Бразилия, как и США глубоко поляризованная страна, там также есть значительное число сторонников ультраправого вождя, которые могут не признать своего поражения и продолжат борьбу.
Разница в том, что Трамп, похоже, избежит уголовного наказания за подстрекательство к мятежу в январе этого года, а Болсонару из-за своего «опыта» по борьбе с коронавирусом может загреметь за решетку и это будет первая жертва пандемии такого уровня.