Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:49

Бразильского президента Жаира Болсонару могут бросить за решетку по обвинению в массовых убийствах граждан страны. «Убийства» и «геноцид» – такие термины содержатся в расследовании специальной комиссии сената Бразилии в отношении лидера, который намеревался такими методами добиться коллективного иммунитета от коронавируса среди своих соотечественников. Комиссия собирается представить конгрессу результаты своей 6-месячной работы 20 октября, однако обширные выдержки из 1200 страничного доклада, стали накануне известны американской газете New York Times.

Из них следует, что Болсонару намеренно игнорировал рекомендации международных экспертов в области здравоохранения по борьбе с ковидом. В то время, как большинство стран мира закрывало свои границы, вводило многочисленные локдауны и устанавливало режимы социального дистанцирования, бразильский президент организовывал массовые сборища, призывал людей отказаться от всяких масок и рекламировал средство против малярии гидроксихлорохин, которое, как неоднократно объявляли в ВОЗ, для борьбы против ковида совершенно бесполезно. На первый взгляд может показаться, что речь идет о безответственности и инфантилизме ультраправого президента Болсонару. Как уже писал haqqin.az, он с упорством, достойным лучшего применения, копировал все действия своего кумира, экс-президента США Дональда Трампа. Но комиссия, в которую входят 11 сенаторов решила иначе. «Я лично убежден, что он несет ответственность за массовую гибель людей», – говорит сенатор Рене Калейрус, который требует ареста президента и заключения его под стражу. Члены комиссии, проведя многочисленные интервью, обвиняют президента в убийстве 300 тысяч человек, почти половине от числа бразильцев, умерших от коронавируса. По этому показателю Бразилия вышла на второе место в мире после США – там умерло 603 тысячи человек. Заразилось более 21.6 миллиона человек и здесь эта латиноамериканская страна – третья в списке антирекордов. Свое обвинение сенаторы выдвинули не только против президента, но также против 69 человек, бывших и действующих сотрудников его администрации, в том числе против трех его сыновей. Законодатели утверждают, что обвинение в убийствах совершенно оправдано, так как Болсонару позволил умереть огромному числу людей, что вполне можно было предотвратить. Одновременно члены комиссии обвиняют президента в проведении геноцида против индейских племен страны, что он совершил также... в интересах борьбы с пандемией. Всего обвинения выдвинуты по 11 пунктам, среди которых фигурируют и преступления против человечества.