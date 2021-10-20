«Азербайджанские банки чувствуют себя хорошо!», – подчеркнул Эльман Рустамов, не без гордости добавив, что более 90 процентов финансового сектора страны приходятся сегодня на долю стремительно развивающейся банковской системы, динамика которой во много раз превышает темпы экономического роста. Помимо этого, банки Азербайджана внесли ощутимую лепту в развитие не нефтяного сектора, выросшего с 2003 года более чем в три раза.

Наблюдаемый в банковском секторе рост бизнес-кредитования, а также увеличение объемов ипотечных и особенно потребительских кредитов свидетельствует о нормальной, регулируемой ситуации.

По словам главного банкира страны, ликвидность банковского капитала вдвое превышает на данный момент все нормативные требования, вследствие чего Центробанк, как регулятор, постепенно отказывается от большей части ограничений и мер поддержки банковского сектора, оставляя в силе лишь некоторые из них.

Несмотря на тревожную ситуацию в глобальной экономике, вызванную пандемией COVID-19, банковский сектор Азербайджана по-прежнему устойчив, а отдельные негативные показатели связаны с отзывом лицензий у четырех банков. Об этом заявил журналистам глава Центробанка республики Эльман Рустамов.

В подтверждение Рустамов привел статистические данные, свидетельствующие о том, что стратегические валютные резервы банков возросли за текущий год на два миллиарда долларов, профицит текущих банковских операций составил по итогам первого полугодия 8,1% ВВП, а растущие в последнее время рыночные цены на нефть и газ позволяют ощутимо улучшать достигнутые результаты.

Учитывая благоприятный финансовый фон, а также позитивно складывающуюся рыночную конъюнктуру, Рустамов рассчитывает, что рост профицита банковских капиталов может на 4–5 процентов превысить показатели прошлого года.

В то же время была отмечена растущая инфляция в стране, борьбу с которой Рустамов назвал приоритетной задачей Центробанка. По его словам, пока среднегодовая инфляция формируется в интервале 4%+, однако аналитики занимаются сейчас пересмотром предварительных прогнозов Центробанка по инфляции на текущий год, чтобы определить уточненные границы инфляционных процессов, на которые пока в наибольшей степени влияют внешние факторы.

«Инфляция у нас импортная! - заявил журналистам глава Центробанка. – Она связана, прежде всего, со сферой продовольствия и уже второй год подряд составляет по данным FAO (продовольственная и сельскохозяйственная структуры ООН) более 30 процентов. Причины общеизвестны – пандемия, разрушение глобальной цепочки поставок, удорожание сырья и логистических расходов… Что же касается темпов инфляции в Азербайджане, то их также подстегивает восстановление глобальной экономики в целом и нашей – в частности…»

Спору нет: рост стратегических валютных резервов банковской системы, а также значительное повышение ликвидности её капиталов свидетельствуют о позитивных переменах.

Но если при этом продолжает расти инфляция, значит, что-то по-прежнему не в порядке. И как вообще оценивать в целом состояние этой отрасли, если 90 процентов финансового сектора приходится на банковскую систему? И где в таком случае сектор страхования, рынок ценных бумаг, другие сферы финансовых услуг? И это – главный вопрос, адресованный Центробанку, который является официальным регулятором финансового рынка Азербайджана.

В ответ Эльман Рустамов подчеркнул, что финансовый сектор страны ждут уже в самом ближайшем будущем серьезные реформы. По его словам, банковский сектор, каждый финансовый институт уже сегодня должны не только серьезно задуматься, но и, не дожидаясь «приказов сверху», инициировать прогрессивные формы корпоративного развития, внедрения стандартов управления, развивать человеческий капитал и структурную базу для технологической, исследовательской и аналитической работы как на внутренних, так и на внешних финансовых рынках.

Таковы требования времени, вытекающие из рассчитанной до 2030 года Стратегии развития государства, разработанной правительством Азербайджана совместно с Центробанком. Эта стратегия, первый этап которой охватит период с 2022 по 2026 года, предусматривает наряду с ростом экономики, достижением полной прозрачности финансового рынка, диверсификацией процессов и поэтапного перехода к «зеленой» экономике, переход от государственных инвестиций к частным вложениям в экономику и производство. Роль банковского сектора в решении этих задач трудно переоценить. Устойчивый, укомплектованный профессиональными кадрами банковский сектор, словно надежный тыл во время войны, должен бесперебойно подпитывать выверенными инструментами регуляции финансового рынка и низкими темпами инфляции экономическое развитие государства.

Но обеспечить это можно будет лишь тогда, когда механизмы оздоровления банковского сектора будут приняты и использованы во всех сферах финансового рынка государства.