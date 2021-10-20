Правительство России не сообщило о деталях переговоров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна
Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики (Шахин Мустафаев), Республики Армения (Мгера Григоряна) и Российской Федерации (Алексея Оверчука), сообщает сайт правительства Российской Федерации.
Однако, детали и предмет переговоров не раскрываются.
Ранее переговоры в Москве прокомментировал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, позиция Азербайджана на переговорах остается неизменной. И.Алиев вновь раскрыл видение Азербайджана о реализации "Зангезурского коридора".