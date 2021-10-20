Саакашвили продолжает голодовку. Но будет госпитализирован

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию. Об этом заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Но при этом врач особо отметил, что «госпитализация не означает, что президент прекратит голодовку. Ни в коем случае. Он продолжит голодать.

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - сказал Кипшидзе.

Отметим, что консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, во вторник посетил Саакашвили и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.