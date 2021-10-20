В Узбекистане завершилось досрочное голосование на президентских выборах, которые состоятся 24 октября.

Как сообщает ЦИК Узбекистана, в досрочном голосовании приняли участие более 203 тысяч человек.

Согласно законодательству Узбекистана, досрочное голосование начинается за десять дней и заканчивается за три дня до выборов.

На выборах участвуют пять кандидатов в президенты, в частности действующий президент Шавкат Мирзиеев, возглавляющий Либерально-демократическую партию Узбекистана. На выборах также участвуют кандидаты от Народно-демократической партии, Демократической партии, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") и Экологической партии.

За ходом выборов будут следить более тысячи международных наблюдателей из более чем 50 стран и организаций, включая ОБСЕ, ОИС, Тюркский совет и СНГ.