Экстренное совещание правительства Израиля по новому штамму коронавируса

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвал руководство министерства здравоохранения на экстренное совещание в связи с выявлением днем ранее в стране первого инфицированного новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, появившимся в середине лета в нескольких европейских государствах. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

12-й израильский телеканал утверждает, что на встрече обсуждаются, в частности, варианты тестирования в рамках эпидемиологических исследований и перепроверки положительных тестов израильтян, вернувшихся в страну за последние два месяца.

Напомним, что новый подвид штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 был обнаружен во вторник вечером при проверке в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего израильтянина, прилетевшего из Молдавии. Инфицированный после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и находится в изоляции, указали ранее представители израильского Минздрава.