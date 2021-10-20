Спецоперация спецслужб Турции: разоблачена шпионская сеть России и Чечни

Четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, сообщает газета Hürriyet.

Газета приводит фамилии арестованных – это граждане России Абдулла Абдуллаев, Ровшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни.