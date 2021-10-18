Соглашение направлено на расширение и развитие сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Документ предусматривает предотвращение всех видов террористических и противоправных действий в отношении двух стран, в первую очередь в приграничных регионах, а также взаимодействие в различных сферах правоохранительной деятельности.

По завершении переговоров делегаций стороны подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере безопасности.

В Тегеране в среду, 20 октября, прошла встреча главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и Ирана Ахмада Вахиди. Об этом сообщает Tasnim.

После завершения встречи министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что впереди открываются новые горизонты сотрудничества во всех отраслях, и сегодня они дали старт развитию отношенией между Ираном и Турцией.

“Отношения между Ираном и Турцией будут развиваться быстрее. Иран и Турция вместе устранят нестабильность в регионе и предотвратят заговоры врагов. Мы не позволим кому-то испортить наши отношения”, - заключил Вахиди.