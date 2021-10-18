Второй провал наркосиндиката Ирана после Азербайджана: порт Мундра война миров
Несколько дней назад телеканал Аль-Джазира распространил информацию, которая с первого беглого взгляда может показаться не имеющей прямого отношения к закавказскому региону. Крупнейший портовый оператор Индии - Adani Ports, входящий в конгломерат Adani Group, отказался принимать грузы из Ирана. Заявление прозвучало 11 октября. Запомним эту дату.
Что же побудило крупнейшего индийского оператора отказаться от высокоприбыльных грузоперевозок из Ирана с 15 ноября, причем во всех терминалах?!
По информации Аль-Джазиры, причиной для столь неожиданного решения послужило изъятие почти трёх тонн героина из двух контейнеров в порту Мундра у западного побережья Индии в штате Гуджарат неподалеку от родины наркотических перевозок – многострадального Белуджистана. Ранее, в сентябре, индийскими властями на побережье Гуджарата были арестованы шесть иранцев, которые завезли героин на сумму свыше 20 миллионов долларов.
Чтобы представить себе масштабы деятельности поста Мундра, достаточно привести цифры из статистики минувшего года – в 2020 году порт принял 130 млн тонн грузов! Там же расположен крупнейший в Индии терминал для импорта угля.
Итак, начиная со второй половины нынешнего года, иранская наркомафия, действующая под покровительством спецслужб и проиранских прокси, начала изыскивать альтернативные беглые маршруты транзита «белого, но ядовитого золота», пополняющего военную казну борцов с всемирным злодейским сионизмом. Широкомасштабная и разветвленная война шиитского Интернационала разворачивается по лекалам всемирной перманентной революции. А борьба требует непрерывных финансовых потоков.
После окончания второй карабахской войны, Азербайджан взял под жесткий контроль свою некогда утерянную границу с Ираном, которая на протяжении трех десятилетий служила беспрепятственным окном для нарко-революционных сил. Вожделенный товар вывозился на территорию оккупационного режима в Карабахе, оттуда в Армению и дальше следовал по наработанным транзитным маршрутам мирового наркотического Интернационала – в Грузию, оттуда в Россию или в Украину и дальше на рынки западных наркокартелей. Но с ноября 2020 года Иран потерял проторенную после первой карабахской войны дорожку для криминала и контрабанды.
С ноября 2020 по октябрь 2021 года иранские контрабандисты предприняли 46 попыток провоза наркотического груза через ирано-азербайджанскую границу. Но иранским лазутчикам не удалось обнаружить брешь в границе Азербайджана. В результате Таможенной службе удалось перехватить 1 т 675 кг 414 г наркотиков. Подавляющая часть перехваченного азербайджанскими оперативниками контрабандного товара составляет героин – 904 кг 152 г.
По информации азербайджанских спецслужб, иранский наркосиндикат выработал новый маршрут контрабанды через Азербайджан… в Грузию. Затем начинается разветвление – один транзит следует через Украину, а другой – в Россию и прямиком на черные европейские рынки. Безусловно, речь идет о противодействии транснациональной оргпреступной сети, которая осуществляет скрытую перевозку стратегического груза в общем хаотичном потоке грузоперевозок.
Теперь вернемся к дате 11 октября, когда крупнейший индийский оператор и принял решение об отказе от приема грузов из Ирана. Именно в первых числах октября конфронтация между Азербайджаном и Ираном достигла точки апогея. Один из главных аргументов в идеологической борьбе с клерикальным Ираном – беспрестанные попытки Тегерана включить территорию Азербайджана в наркомаршрут международных криминальных картелей.
Полностью потеряв даже призрачную надежду на организацию перевозок своего стратегического сырья через испытанный маршрут по Южному Кавказу, иранский наркосиндикат, по всей видимости, и решил воспользоваться альтернативным, не менее испытанным маршрутом поставки через территорию Пакистана в индийские порты. 50% траффика афганских опиатов идет через Иран. Белуджистан – этот разделенный между Ираном, Афганистаном и Пакистаном «бермудский треугольник», и является главной отправной точкой наркотических караванов… Но иранский синдикат потерпел второй провал после Азербайджана. На сей раз на стыке Ближнего Востока и Индостана… По всей видимости, иранский наркокартель загоняют в угол. Несмоненно в ближайшее время мы стали свидетелями еще одного громкого провола...