Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:11

Несколько дней назад телеканал Аль-Джазира распространил информацию, которая с первого беглого взгляда может показаться не имеющей прямого отношения к закавказскому региону. Крупнейший портовый оператор Индии - Adani Ports, входящий в конгломерат Adani Group, отказался принимать грузы из Ирана. Заявление прозвучало 11 октября. Запомним эту дату. Что же побудило крупнейшего индийского оператора отказаться от высокоприбыльных грузоперевозок из Ирана с 15 ноября, причем во всех терминалах?!

По информации Аль-Джазиры, причиной для столь неожиданного решения послужило изъятие почти трёх тонн героина из двух контейнеров в порту Мундра у западного побережья Индии в штате Гуджарат неподалеку от родины наркотических перевозок – многострадального Белуджистана. Ранее, в сентябре, индийскими властями на побережье Гуджарата были арестованы шесть иранцев, которые завезли героин на сумму свыше 20 миллионов долларов. Чтобы представить себе масштабы деятельности поста Мундра, достаточно привести цифры из статистики минувшего года – в 2020 году порт принял 130 млн тонн грузов! Там же расположен крупнейший в Индии терминал для импорта угля. Итак, начиная со второй половины нынешнего года, иранская наркомафия, действующая под покровительством спецслужб и проиранских прокси, начала изыскивать альтернативные беглые маршруты транзита «белого, но ядовитого золота», пополняющего военную казну борцов с всемирным злодейским сионизмом. Широкомасштабная и разветвленная война шиитского Интернационала разворачивается по лекалам всемирной перманентной революции. А борьба требует непрерывных финансовых потоков. После окончания второй карабахской войны, Азербайджан взял под жесткий контроль свою некогда утерянную границу с Ираном, которая на протяжении трех десятилетий служила беспрепятственным окном для нарко-революционных сил. Вожделенный товар вывозился на территорию оккупационного режима в Карабахе, оттуда в Армению и дальше следовал по наработанным транзитным маршрутам мирового наркотического Интернационала – в Грузию, оттуда в Россию или в Украину и дальше на рынки западных наркокартелей. Но с ноября 2020 года Иран потерял проторенную после первой карабахской войны дорожку для криминала и контрабанды.