Преступники вербуют детей через видеоигры и соцсети

Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это делается через консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Есть игры, в которых анонимные субъекты общаются посредством сети Интернет, так устанавливается контакт. Процесс убеждения и вербовки продолжается в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram", – заявил Мехиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства.