Длинные очереди за бензином в турецком Кипре

Длинные очереди за бензином образовались в последние дни на турецком Кипре на фоне возникшего дефицита топлива и закрытия станций двух автозаправочных сетей в связи с тем, что установленный порядок розничных цен оборачивается для компаний убытками. Об этом сообщает Yenidüzen.

Как утверждается, в последние три дня в турецкой части острова возник дефицит бензина с октановым числом 95. Это произошло после того, как две сети автозаправочных АЗС - K-Pet и AlPet - объявили о прекращении продаж новых партий топлива начиная с 20 октября. Они дали понять, что несут убытки и что АЗС закроются сразу же после того, когда имеющиеся у них запасы бензина иссякнут.